В Пермском крае такси не хотят перевозить чиновников
В Пермском крае компании, занимающиеся услугами такси, не хотят участвовать в аукционах на перевозку чиновников аппарата правительства и администрации губернатора региона.
В мае-июне 2019 года власти организовали пробный конкурс по оказанию автотранспортных услуг в формате такси эконом-класса. За подобный формат перевозок выступал губернатор Максим Решетников. Он уверен, что благодаря этому удастся сэкономить средства из бюджета. Но за три месяца произошла только одна закупка для органов власти Пермского края. В конкурсе победила компания «Альтокар» (Казань), с которой был заключен контракт на 1, 377 миллионов рублей (экономия составила 3,5%). В остальных аукционы никто не принял участия. Об этом пишет properm.ru.
В Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок отметили, что сейчас на основании проведенных торгов происходит пересмотр условий закупок, анализируется экономическая эффективность, рассматриваются варианты альтернативных форм подачи заявок, а также идет доработка техзадания.
В августе власти Пермского края снова решили провести конкурс по оказанию автотранспортных услуг в формате такси эконом-класса и бизнес-класса. Однако в министерстве так и не сообщили, какой объем средств в этом году будет потрачен на перевозки.