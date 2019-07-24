В Пермском крае такси не хотят перевозить чиновников

В мае-июне 2019 года власти организовали пробный конкурс по оказанию автотранспортных услуг в формате такси эконом-класса. За подобный формат перевозок выступал губернатор Максим Решетников. Он уверен, что благодаря этому удастся сэкономить средства из бюджета. Но за три месяца произошла только одна закупка для органов власти Пермского края. В конкурсе победила компания «Альтокар» (Казань), с которой был заключен контракт на 1, 377 миллионов рублей (экономия составила 3,5%). В остальных аукционы никто не принял участия. Об этом пишет properm.ru.