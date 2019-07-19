Чиновники Башкирии продолжат арендовать вертолеты и самолеты за 17,6 млн рублей

Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан, в Госкомтрансе Башкирии продолжать арендовать самолеты и вертолеты для чиновников.

Стоимость контрактов составляет 17, 6 млн рублей. Согласно сведениям, опубликованным на сайте госзакупок, самолет будет арендован 30 и 31 июля на 34 летных часа. Стоимость часового перелета по России и за рубежом составит 345 тысяч рублей, вертолета (38 летных часов) — 161,7 тысяч рублей за час для перелетов по Башкирии.

По контракту, в стоимость также входят полный спектр экипажа и инженерно-технического персонала.

На этой неделе управление делами главы Башкирии разместило две закупки стоимостью 100 тыс. и 200 тыс. рублей на оказание услуг по обслуживанию республиканских чиновников в залах для официальных лиц и делегаций аэропортов Владивостока, Казани, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Симферополя и Сочи, также сообщает издание.