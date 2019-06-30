Мэр Уфы обещал запустить движение по Тимашевскому путепроводу в конце июля

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Тимашевская развязка должна обеспечить беспрепятственный проезд транспорта на Бирский тракт и северный выезд из города.

В муниципалитете отчитались о завершении работ по устройству четырех опор и двух устоев, монолитных участков, монтажу балок пролетных строений, выносу и переключению сетей газопровода, водопровода, сетей связи и других коммуникаций.

Сейчас здесь ведутся работы по строительству основной дороги Д-1, после завершения которой состоится техническое открытие движения над железнодорожными путями. Власти также обещали установить здесь ливневки.

Проектом предусмотрено строительство путепровода из сборно-монолитного железобетона длиной 161 метр и шириной 14,5 метров на три полосы движения, а также строительство подходов протяженностью 862 метра с выходом на существующие профили улицы Свободы и Бирского тракта.

Строительство планируют окончательно завершить уже в конце июля.