Мэр Уфы обещал запустить движение по Тимашевскому путепроводу в конце июля
Часть работ еще не завершена.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Тимашевская развязка должна обеспечить беспрепятственный проезд транспорта на Бирский тракт и северный выезд из города.
В муниципалитете отчитались о завершении работ по устройству четырех опор и двух устоев, монолитных участков, монтажу балок пролетных строений, выносу и переключению сетей газопровода, водопровода, сетей связи и других коммуникаций.
Сейчас здесь ведутся работы по строительству основной дороги Д-1, после завершения которой состоится техническое открытие движения над железнодорожными путями. Власти также обещали установить здесь ливневки.
Проектом предусмотрено строительство путепровода из сборно-монолитного железобетона длиной 161 метр и шириной 14,5 метров на три полосы движения, а также строительство подходов протяженностью 862 метра с выходом на существующие профили улицы Свободы и Бирского тракта.
Строительство планируют окончательно завершить уже в конце июля.
Между тем напомним, что в Уфе в очередной раз перенесли строительство Бельского моста. Отметим, что это «торжественное событие» переносится уже во второй раз. Впервые строительство моста власти обещали начать в День города 12 июня. По неизвестным причинам перенесли на 28 июня, но и в этот день открытия не состоялось.