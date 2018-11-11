Новый мэр Уфы проинспектировал строительство Тимашевской дорожной развязки

Накануне, 10 ноября, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин побывал на площадке строительства Тимашевского путепровода. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас на объекте завершены устройство четырех опор и двух устоев, монтаж балок пролетных строений, устройство монолитных участков, проколы под железнодорожными путями, вынос и переключение сетей газопровода, водопровода, сетей связи. Также произведен временный вынос железнодорожных сетей и укрепление грунтов геодренами, продолжается отсыпка подхода к первому и шестому устоям, укрепление плитами откоса насыпи первого устоя.

Одновременно продолжаются работы по устройству локальных очистных сооружений.

- Необходимо держать на контроле вопросы обеспечения безопасности, качества и технологии выполняемых работ, - отметил Ульфат Мустафин.

Завершение строительства Тимашевского путепровода запланировано на июль 2019 года.

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