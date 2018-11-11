Новый мэр Уфы проинспектировал строительство Тимашевской дорожной развязки
Завершение строительства Тимашевского путепровода запланировано на июль 2019 года.
Накануне, 10 ноября, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин побывал на площадке строительства Тимашевского путепровода. Об этом сообщили в администрации города.
Сейчас на объекте завершены устройство четырех опор и двух устоев, монтаж балок пролетных строений, устройство монолитных участков, проколы под железнодорожными путями, вынос и переключение сетей газопровода, водопровода, сетей связи. Также произведен временный вынос железнодорожных сетей и укрепление грунтов геодренами, продолжается отсыпка подхода к первому и шестому устоям, укрепление плитами откоса насыпи первого устоя.
Одновременно продолжаются работы по устройству локальных очистных сооружений.
- Необходимо держать на контроле вопросы обеспечения безопасности, качества и технологии выполняемых работ, - отметил Ульфат Мустафин.
Завершение строительства Тимашевского путепровода запланировано на июль 2019 года.
Для справки
Данная развязка обеспечит беспрепятственный проезд транспорта на Бирский тракт и северный выезд из города. Проектом предусмотрено строительство путепровода из сборно-монолитного железобетона длиной 161 метров и шириной 14,5 метров на три полосы движения, а также строительство подходов, протяженностью 1024 метра с выходом на существующие профили улицы Свободы и Бирского тракта.