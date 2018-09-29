В Уфе перекроют движение по улице Ленина

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Ограничение будет действовать два дня.
Самая центральная улицу Уфы будет ограничена по проезжей части на участке от бульвара Ибрагимова до улицы Краснодонской. Ограничение будет действовать с 20.00 часов 28 сентября до 20.00 часов 30 сентября 2018 года.
Причина такой меры: работы по строительству наружных сетей канализации жилого комплекса в квартале, ограниченном улицами Ленина, Белякова, Краснодонской и бульваром Ибрагимова.
-Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения, - уточнили в пресс-службе мэрии.
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