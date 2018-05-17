В центре Уфы на месяц перекроют движение транспорта

В столице Башкирии пересечение улиц Мустая Карима и Чернышевского перекрыто в связи с проведением капитального ремонта теплотрассы. По этой причине здесь введено ограничение движения транспорта.

В районе этого перекрестка полностью перекрыта улица Мустая Карима, а проезжая часть улицы Чернышевского закрыта наполовину. Ремонт теплотрассы продлится больше месяца - с 17 мая по 24 июня.