В мэрии Уфы вновь активировали карту ямочного ремонта

Накануне, 27 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов потребовал, чтобы была вновь активирована карта ямочного ремонта на сайте муниципалитета.

- Пусть каждый горожанин, который заметит ямы и выбоины на проезжей части, имеет возможность сообщить об этом, чтобы власти могли оперативно реагировать на такие сигналы и по мере схождения снега с асфальта проводить ремонт, - пояснил Ирек Ялалов. – Эта интерактивная карта была запущена в прошлом году и неплохо себя зарекомендовала.

Напомним, каждый горожанин, сделав отметку на карте и заполнив небольшую форму заявки, прикрепив фотографию проблемного участка, при желании старался помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна. Как отметили в мэрии, эта карта была создана специально в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. В одном обращении можно указать один адрес, при этом количество обращений не ограничено. Заявка появится на карте в виде красного треугольником с восклицательным знаком. Поступившая информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ремонтных работ.

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