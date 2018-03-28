В мэрии Уфы вновь активировали карту ямочного ремонта

Такое указание дал глава города Ирек Ялалов.
Накануне, 27 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов потребовал, чтобы была вновь активирована карта ямочного ремонта на сайте муниципалитета.
- Пусть каждый горожанин, который заметит ямы и выбоины на проезжей части, имеет возможность сообщить об этом, чтобы власти могли оперативно реагировать на такие сигналы и по мере схождения снега с асфальта проводить ремонт, - пояснил Ирек Ялалов. – Эта интерактивная карта была запущена в прошлом году и неплохо себя зарекомендовала.
Напомним, каждый горожанин, сделав отметку на карте и заполнив небольшую форму заявки, прикрепив фотографию проблемного участка, при желании старался помочь городским службам более эффективно провести работу по текущему ремонту дорожного полотна. Как отметили в мэрии, эта карта была создана специально в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. В одном обращении можно указать один адрес, при этом количество обращений не ограничено. Заявка появится на карте в виде красного треугольником с восклицательным знаком. Поступившая информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ремонтных работ.
Для справки
С марта по август 2017 года ресурс посетили 18 829 уникальных посетителей, число посещений превысило 52 тысячи просмотров, пик популярности пришелся на март и апрель (около 70% всех посещений). Также и по числу поступивших заявок (1004 и 647 соответственно) эти месяцы доминируют в показателях статистики.