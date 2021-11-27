Мэрия Уфы сообщила, какие строения снесут для строительства студенческого кампуса

Мэрия Уфы сообщила, какие строения снесут для строительства студенческого кампуса
Мэрия Уфы сообщила, какие строения снесут для строительства студенческого кампуса
27 ноября, 10:29ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
На сайте администрации Уфы опубликован список кадастровых номеров земельных участков и адресов домовладений, которые будут изъяты, поскольку попали в зону строительства межвузовского студенческого кампуса.

Речь идет о значительной части территории под рекой Белой, которая в просторечии именуется Архиерейкой.

По уточненным данным, в этот перечень попали 33 участка, при этом известно, что на 27 из них расположены жилые дома. Соответственно хозяева попадающих под снос строений должны в порядке компенсации получить от городских властей жилье.

На сайте столичной мэрии также уточняется, что «заинтересованные лица» имеют право в срок до 10 января обратиться в региональное минземимущества с заявлениями об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества.

Полный список вышеупомянутых земельных участков можно посмотреть здесь.

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