Мэрия Уфы сообщила, какие строения снесут для строительства студенческого кампуса

Речь идет о значительной части территории под рекой Белой, которая в просторечии именуется Архиерейкой.
По уточненным данным, в этот перечень попали 33 участка, при этом известно, что на 27 из них расположены жилые дома. Соответственно хозяева попадающих под снос строений должны в порядке компенсации получить от городских властей жилье.
На сайте столичной мэрии также уточняется, что «заинтересованные лица» имеют право в срок до 10 января обратиться в региональное минземимущества с заявлениями об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества.
Полный список вышеупомянутых земельных участков можно посмотреть здесь.