В Уфе снесут все небезопасные детские площадки

До 1 июня 2022 года площадки, которые не соответствуют техническим требованиям регламента Евразийского экономического союза, должны быть демонтированы.

В администрации города Уфы сообщили, что до 1 июня 2022 года все небезопасные детские площадки будут снесены. Еще в июне на сайте Евразийского экономического союза появился регламент "О безопасности игровых площадок". Те объекты, которые не соответствуют техническим требованиям, чиновники должны будут демонтировать. - Большинство площадок в городе являются имуществом многоквартирных домов. их снос может приняться только решением общего собрани собственников многоквартирного дома или в соответствии с выданным предписанием надзорных органов, - сообщили в мэрии.

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