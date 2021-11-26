В Уфе снесут все небезопасные детские площадки

В администрации города Уфы сообщили, что до 1 июня 2022 года все небезопасные детские площадки будут снесены.
Еще в июне на сайте Евразийского экономического союза появился регламент "О безопасности игровых площадок". Те объекты, которые не соответствуют техническим требованиям, чиновники должны будут демонтировать.
- Большинство площадок в городе являются имуществом многоквартирных домов. их снос может приняться только решением общего собрани собственников многоквартирного дома или в соответствии с выданным предписанием надзорных органов, - сообщили в мэрии.