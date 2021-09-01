В историческом центре Уфы снесут старые дома для строительства нового ЖК

В историческом центре Уфы снесут старые дома для строительства нового ЖК
В историческом центре Уфы снесут старые дома для строительства нового ЖК
Вчера, 09:16ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
ЖК будет возводиться между улицами Красина, Гафури, Султанова и Чернышевского. Для этого снесут одноэтажные и двухэтажные жилые дома и другие объекты.

Стало известно, что в историческом центре Уфы снесут старые одноэтажные и двухэтажные жилые дома, подземную парковку и гаражи. Все для возведения нового ЖК, застройщиком которого выступает «Агидель-ИнвестСтрой». Известно, что учредителем компания является депутат Горсовета Уфы — Филюс Ишбулдин

Известно, что администрация города проект уже утвердила. Так, строительство 9 домов будет проходить между улицами Красина, Гафури, Султанова и Чернышевского на площади около 9 га. Сообщается, что высота домов будет от 18 до 28 этажеq, в которых собираются расселить около 3 тысяч человек.

Отметим, что усадьба Зия Камали, которую отказались включать в реестр культурного наследия, находится в данном квартале на улице Мажита Гафури, 89.

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