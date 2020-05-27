В Уфе часть улицы Комсомольской превратилась в стройплощадку
27 мая, 10:09ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Уфы сообщила о ремонте проезжей части на улице Комсомольской.
Участок улицы Комсомольской между пересечениями с улицами города Галле и 50 лет СССР стал недоступен для проезда транспорта. Об этом известили в столичной мэрии.
По уточненным данным, сейчас на данном участке улицы полностью перекрыты все четыре полосы проезжей части. Причина – строительство ливневого коллектора и прокладка газопровода.
Ремонтные работы продлятся до 2 июня включительно. Открыть данный участок улицы для проезда планируется с 3 июня.
Известно, что после окончания ремонта улица Комсомольская станет выполнять функцию дублера проспекта Октября. На ней увеличат число полос для проезда транспорта до шести.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей