В Уфе часть улицы Комсомольской превратилась в стройплощадку

Участок улицы Комсомольской между пересечениями с улицами города Галле и 50 лет СССР стал недоступен для проезда транспорта. Об этом известили в столичной мэрии.

По уточненным данным, сейчас на данном участке улицы полностью перекрыты все четыре полосы проезжей части. Причина – строительство ливневого коллектора и прокладка газопровода.

Ремонтные работы продлятся до 2 июня включительно. Открыть данный участок улицы для проезда планируется с 3 июня.