В Башкирии Бельский мост перекроют на месяц

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Для жителей будут организованы автобусы, но до них нужно будет пройтись по мосту пешком.
В Стерлитамаке перекроют мост через реку Белую на месяц, сообщили в пресс-службе администрации города.
Движение транспорта будет перекрыто с 10:00 29 октября до 30 ноября. Закрытие моста связано с ремонтом – бетонированием опоры.
Напомним, что мост уже закрывали для ремонта в начале августа. Полностью его так и не отремонтировали.
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