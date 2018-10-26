В Башкирии Бельский мост перекроют на месяц

В Стерлитамаке перекроют мост через реку Белую на месяц, сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет перекрыто с 10:00 29 октября до 30 ноября. Закрытие моста связано с ремонтом – бетонированием опоры.