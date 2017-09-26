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Ялалов об обманутых дольщиках в Уфе: в зоне риска около трех тысяч человек
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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Ялалов об обманутых дольщиках в Уфе: в зоне риска около трех тысяч человек

26 сентября 2017, 09:24ГородНаталья Кузнецова
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