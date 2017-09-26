Ялалов об обманутых дольщиках в Уфе: в зоне риска около трех тысяч человек
26 сентября 2017, 09:24ГородНаталья Кузнецова
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Количество обманутых дольщиков в Уфе может увеличиться еще на три тысячи человек. Об этом заявил сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
- В зоне риска сегодня около трех тысяч человек, - сообщил Ирек Ялалов сегодня на оперативке в мэрии Уфы, говоря о том, что отдельные застройщики по ряду на причин не выполняют взятые на себя обязательства.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов напомнил, что город решил проблему обманутых 4 тысяч дольщиков, построив при поддержке правительства республики 49 домов. Тем не менее, по его словам, проблема генерируется.
- Законодательство выстроено таким образом, что даже имея все документы на руках, ничего не мешает недобросовестному застройщику обманывать граждан, - добавил он. - Действующей системы контроля нет.
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