В Башкирию придет аномально морозная погода

В Башкирии будет погодная аномалия, - в конце недели синоптики обещают не по-весеннему серьёзные морозы, сообщили в Росгидромете.

Уже в пятницу 30 марта днем температура воздуха будет -3°C, а ночью опустится до -18°C. В субботу ночью также ожидается морозная температура до -15°C, днем -1°C. При этом в пятницу осадков не ожидается, а в субботу пройдет небольшой снег.