В Башкирию придет аномально морозная погода

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В конце недели будет похолодание до -18°C.
В Башкирии будет погодная аномалия, - в конце недели синоптики обещают не по-весеннему серьёзные морозы, сообщили в Росгидромете.
Уже в пятницу 30 марта днем температура воздуха будет -3°C, а ночью опустится до -18°C. В субботу ночью также ожидается морозная температура до -15°C, днем -1°C. При этом в пятницу осадков не ожидается, а в субботу пройдет небольшой снег.
Небольшие осадки будут на протяжени всей недели. Также синоптики обещают переменную облачность.
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