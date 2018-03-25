Погода 25 марта в Башкирии: середина весны напугает морозом

Сегодня, 25 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны осадки в виде снега различной интенсивности.

Ветер юго-западный с переходом на южный со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха утром минус 6 минус 11 градусов, местами столбик термометра может опуститься до минус 166 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов или даже до плюс 1 градуса.