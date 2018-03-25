Погода 25 марта в Башкирии: середина весны напугает морозом

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В некоторых районах температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов.
Сегодня, 25 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны осадки в виде снега различной интенсивности.
Ветер юго-западный с переходом на южный со скоростью 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха утром минус 6 минус 11 градусов, местами столбик термометра может опуститься до минус 166 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов или даже до плюс 1 градуса.
Погода словно опомнилась и намекает, что на дворе конец марта. Однако в ближайшие дни характер погоды пока существенно не изменится.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей