Реконструкцию здания Русского драмтеатра в Уфе оценили в 1,5 млрд рублей

Реконструкцию здания Русского драмтеатра в Уфе оценили в 1,5 млрд рублей

Вчера, 12:39ГородАнна КононоваФото: wikipedia.org
На реконструкцию здания Русского драматического театра в Уфе направят более 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Минкультуры Башкирии.

500 миллионов рублей выделил федеральный бюджет. По данным РБК, работы начнутся в этом году и завершатся в 2024 году. Отметим, что проект реконструкции получил заключение государственной экспертизы.

Планируется отремонтировать большой зрительный зал на 643 места и малый зал на 71 место, а также зеркальный и репетиционный залы. Кроме того, подрядчик проведет работы в административных помещениях, производственных цехах, вестибюле. Также в театре установят новое световое и звуковое оборудование. Работы буду проходить поэтапно, поэтому на работу учреждения не повлияют.

Напомним, 10 февраля глава Башкирии Радий Хабиров встретился в министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Они обсудили реконструкцию культурных объектов Уфы, в том числе Русский драмтеатр. Тогда Хабиров рассказал, что свет и звук не обновляли с момента постройки в 1982 году, сцена и зал не ремонтировались 20 лет. Он также заявил о необходимости современной библиотеки.

Русский драмтеатр решили отремонтировать к 2024 году в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы. Реконструкция пройдет по нацпроекту «Культура».

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