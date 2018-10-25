«Региональный оператор» объяснил, почему уфимский дом остался без утеплителя

Ранее в редакцию обратился житель дома №15 по улице Загира Исмагилова в Уфе Марат Асадуллин. Он рассказал о непростом ходе капитального ремонта дома: по словам мужчины, работы проводились с серьезными нарушениями технологии ремонта фасада, кроме того, строители не положили грунтовку, а на балконах поверх старой штукатурки накладывали новую штукатурку.

Ответ НОФ «Региональный оператор» не заставил себя ждать. Корреспондент Медиакорсети, представители «Регионального оператора» и компании-подрядчика выехали на место, чтобы выяснить, как проходит ремонт.

- Обратите внимание. Дом был сдан в эксплуатацию 10 лет назад, в 2008 году, а мы уже, фактически вне очереди проводим капитальный ремонт, - отмечает сотрудник НОФ «Региональный оператор» Олег Койда.

- И у нас много вопросов к тем, кто изначально сдавал объект. Почему утеплитель разлетался, как так вышло? Мы стараемся делать все, что в наших силах. Посмотрите, бригады работают, у нас есть также необходимые примеси и добавки, чтобы работать до -10 градусов. Если бы жильцы не мешали и дали сделать нашу работу, задержек бы не было и к декабрю работы завершились.

Специалист также уточнил, почему не менялись парапетные крышки – все дело в разнице технологий. Причем у него свой взгляд на происходящее:

- Еще один из местных жителей, не Марат Асадуллин, который обратился к вам, лоббировал технологию, приводящую к удорожанию на миллион, но дело в том, что он сам является поставщиком материалов и, видимо, обиделся, когда дом от его услуг отказался. Из-за этих выяснений сроки сдвинулись. И повторюсь: если бы не было этих разборок, писем, попыток сменить подрядчика, который, кстати, взял себе компанию-помощника, чтобы быстрее выполнить работы. Ремонт был бы завершен.

Чем может завершится спорная ситуация? Вариант первый: каким-то чудом, усилив интенсивность работ, компания-подрядчик завершает ремонт до декабря, местные жители довольны, претензии отпадают. Вариант второй(наиболее вероятный) - часть работ завершается до наступления температур ниже -10 градусов, а продолжается капремонт весной 2019 года.