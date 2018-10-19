Зима близко: В Башкирии сделали капремонт дома, убрав утеплитель

Жители многоквартирного дома №15 по улице Загира Исмагилова в Уфе с тревогой ждут наступления минусовой температуры: в их доме после капитального ремонта, проведенного этим летом, убрали утеплитель.

- Летом текущего года был начат капитальный ремонт фасада нашего дома, который числится на балансе НОФ «Региональный оператор РБ», - рассказывает местный житель Марат Асадуллин. – Выбрали подрядчика, начались работы, но проводились они с серьезными нарушениями технологии ремонта фасада. Если конкретно: не положили грунтовку, а на балконах поверх старой штукатурки накладывали новую штукатурку.

Утеплетитель так и не поставили.

Также по словам Асадуллина, строители не меняли парапетную крышку, а новый фасад подгоняли под старую. Кроме того, не выполняются следующие условия качественного ремонта: стены перед дальнейшими работами необходимо мыть и чистить, устоит ли клей под утеплителем - совсем не факт; также краска должна подмешиваться в штукатурку, но этого не происходит. Мусорные контейнеры компания-подрядчик устанавливать не стала.

-Соглашение с подрядчиком «Регионального оператора РБ» о качественно выполняемой работе было достигнуто ближе к осени. Начался ремонт повторно. Ободрали почти всю штукатурку, сняли утеплитель фасада дома... и все, - продолжает рассказ житель дома. - На этом работы были закончены, а на носу зима, дом остался без утеплителя. У нас живут очень много семей с маленькими детьми, и выходит, что многоквартирный дом не ремонтируется. Это ЧП! Как быть?

Ответ на риторику есть: снова менять компанию-подрядчика для проведения повторных работ. Этим и занимаются жители дома в настоящий момент. Но остается другой вопрос. Если время - деньги, вернет ли их кто-то? Конечно же, нет. Потерянное время и, разумеется, нервы оператор, отвечающий за капитальный ремонт, компенсировать не будет. Получается, с горожанами можно поступать как угодно?

- Сейчас собирать жителей дома и принимать решение о смене подрядной организации - не лучший вариант: потеряете время, - отмечает правозащитник Вадим Беляков. - Оптимально: написать претензию в адрес НОФ «Региональный оператор» и решить вопрос напрямую с ними, так как за срок выполнения работ отвечают именно они, не подрядчики. Программы капитального ремонта согласуются заранее, то есть уже в прошлом году «Региональный оператор» знал, что будет ремонтироваться именно этот дом и в какие сроки.