В ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали почти две тысячи человек

В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали Mkset, что в торговом объекте сработала автоматическая пожарная сигнализация. До приезда спецслужб из ТРЦ было эвакуировано 1950 человек.
Производили установку камер видеонаблюдения и сработал датчик, сообщили в ведомстве.
Напомним, 11 ноября в «Меге» проходила эвакуация. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации. Тогда из здания эвакуировали 70 человек. Позже сотрудники выяснили, что произошло короткое замыкание в одном из помещений общепита.