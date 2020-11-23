В ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали почти две тысячи человек

В ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали почти две тысячи человек

Вчера, 08:43ГородАнна КононоваPhoto: googlemaps
Вчера, 22 ноября, примерно в 18-00 в торгово-развлекательном центре «Мега» в Уфе снова прошла эвакуация.

В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали Mkset, что в торговом объекте сработала автоматическая пожарная сигнализация. До приезда спецслужб из ТРЦ было эвакуировано 1950 человек.

Производили установку камер видеонаблюдения и сработал датчик, сообщили в ведомстве.

Напомним, 11 ноября в «Меге» проходила эвакуация. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации. Тогда из здания эвакуировали 70 человек. Позже сотрудники выяснили, что произошло короткое замыкание в одном из помещений общепита.

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