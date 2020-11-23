В ТРЦ «Мега» в Уфе эвакуировали почти две тысячи человек

Напомним, 11 ноября в «Меге» проходила эвакуация. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации. Тогда из здания эвакуировали 70 человек. Позже сотрудники выяснили, что произошло короткое замыкание в одном из помещений общепита.