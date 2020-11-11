В крупном торговом центре Уфы прошла эвакуация из-за сигнала о пожаре

В крупном торговом центре Уфы прошла эвакуация из-за сигнала о пожаре

Вчера, 15:55ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 11 ноября, в торговом центре «Мега» в Уфе прошла эвакуация, рассказали Mkset в Госкомитете Башкирии по ЧС.

В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в ТРЦ. На место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели выяснили, что сигнализация сработала в одном из магазинов.

Администрация торгового центра эвакуировала 70 человек. В результате проверки определили, что в помещении общепита произошло короткое замыкание в микроволновой печи без последующего горения.

Напомним, 6 сентября эвакуировали всех посетителей ТЦ «Центральный рынок». На месте работали сапёры. Известно, что в здании обнаружили подозрительный пакет.

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