В крупном торговом центре Уфы прошла эвакуация из-за сигнала о пожаре

В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в ТРЦ. На место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели выяснили, что сигнализация сработала в одном из магазинов.
Администрация торгового центра эвакуировала 70 человек. В результате проверки определили, что в помещении общепита произошло короткое замыкание в микроволновой печи без последующего горения.
Напомним, 6 сентября эвакуировали всех посетителей ТЦ «Центральный рынок». На месте работали сапёры. Известно, что в здании обнаружили подозрительный пакет.