Из Уфы в Анталью можно улететь двумя новыми рейсами, всего в неделю рейсов будет 22

В начале лета Mkset публиковал крик души жителя Башкирии в котором он обращался к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой, граничащей с требованием — вернуть прямые рейсы из Уфы в Турцию. Мужчина сетовал на то, что раньше их было достаточно, но после пандемии некоторые прямые рейсы, в частности речь шла об авиакомпании Turkish Airlines, которая раньше осуществляла рейсы из Уфы и в Стамбул и в Анталью.