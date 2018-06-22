В Башкирии июньские выходные будут теплыми и дождливыми

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Синоптики прогнозируют местами дождь и +29°C.
В выходные, 23 и 24 июня, в Башкирии ожидается теплая дождливая погода, сообщили в Башгидрометцентре.
В субботу температура воздуха днем составит +22+27°C, ночью +7+12°C. Местами пройдут небольшие дожди. В воскресенье, 24 июня, днем будет +24+29°C, ночью +8+13°C.
Ветер в субботу и воскресенье будет северным умеренным, днем порывистым. Местами пройдут небольшие дожди.
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