В начале недели в Башкирии ожидается теплая дождливая погода

С 4 по 6 июня в Башкирии установится теплая погода, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

4 июня днем ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19+24°C, ночью +4+9°C. Ветер будет юго-западным умеренным с порывами до сильного.

5 июня местами пройдут кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, грозы, днем по юго-востоку без осадков. Днем температура воздуха составит +21+26°C, ночью +8+13°C.