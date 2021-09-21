В Уфе отопление в 400 домах дадут раньше срока

Это дома без подключения которых нельзя включить тепло в социальных объектах – больницах, детсадах и школах.

Марат Гайфуллин, первый заместитель мэра Уфы сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы о том, что по поручению Радия Хабирова с 16 сентября тепло начали подавать тепло в социальные учреждения. Именно по этой причине в Уфе с 19 сентября тепло подали в 400 домов, без подключения которых которых невозможно обеспечить теплом соцобъекты. Происходит это по причине того, что дама и соцучреждения, расположенные в них подключены к одному центральному отопительному пункту. Гайфуллин напомнил и о том, что решение о начале отопительного периода и о начале тепла в МКД принимается органами местного самоуправления при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течении пяти суток подряд. Такая температура наблюдается лишь с 18 сентября, но уже в ближайшие дни в Уфе ожидается потепление вплоть до +18 градусов. Окончательное решение принимается исходя из фактических погодных условий. Начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, с момента пуска может пройти до трех суток, объясняется это тем, что система достаточно разветвленная инертная. Кроме того жителям верхних этажей необходимо представителей спецслужб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.Марат Гайфуллин Однако уфимцам не стоит расстраиваться, ведь вчера на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поделился с жителями республики лайфхаком, как не замерзнуть дома без отопления – достаточно не открывать окна и форточки и окна, и конечно же надеть носки потеплее.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter