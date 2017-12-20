В Демском районе Уфы приведут в порядок и расширят три улицы

В Демском районе Уфы расширят три улицы и благоустроят их. Во дворце творчества "Орион" состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории.

Как сообщает пресс-служба администрации города, проектом предусмотрено изменение красных линий трех улиц - Исследовательской, Генерала Кусимова и Первозванной. Это необходимо в связи с планируемой застройкой в восточной части территории.

На улицах также будут построены новые дороги, тротуары, велосипедныхедорожки, остановки и подходы к ним. Общая протяженность улиц составит более 2,7 км. Из них на ул. Генерала Кусимова – более 1,4 км, ул. Исследовательской 580 м., ул. Мечтателей 740 м. Остановок будут семь. Также будут переустроены существующие инженерные коммуникации: теплотрассы, водопровода, канализации, кабельных линий электроснабжения, наружного освещения.