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Улицу Цюрупы в Уфе расширят - вице-мэр Уфы Салават Хусаинов
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Улицу Цюрупы в Уфе расширят - вице-мэр Уфы Салават Хусаинов

Сегодня, 15:51ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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