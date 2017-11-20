В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 50 объектах

Отключения запланированы в двух районах - Советском и Орджоникидзевском.
21 ноября
Советский район, с 10:30 до 22:30, холодная вода:
ул. Пархоменко 156/3, 153, 155а, 156/1, 155, 156;
Орджоникидзевский район, с 10:00 час. до 17:00, холодная вода:
ул. Пекинская 20, 20а, 22а,
ул. Кольцевая 155а, 157а,
с 10:00 час. до 19:00, холодная и горячая вода:
ул.Чудинова,2,4,10,12,14,16;
ул.Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1 (детская стоматологическая поликлиника), 27/1, 27/2;
22 ноября
Орджоникидзевский район, с 10:00 до 21:00, холодная вода:
проспект Октября 101,103, 105;
23 ноября
Орджоникидзевский район, с 10:00 до 17:00, холодная вода:
ул. Борисоглебская 18/1, 20/1, 22/1, 24/1 (детсад № 306);
ул. Пекинская 33/1;
Советский район
с 11:00 23 ноября до 10:00 24 ноября, холодная вода:
ул. Степана Халтурина 30,
ул.Большая Гражданская 23,25,27,
ул.Пархоменко 171/2, 173, 173/1, 183, 187а, 187б, 189, 202,
ул. Собинова 27,
ул.Кировоградская 10, 34,
ул.Златоустовская 20.