В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 50 объектах

Из-за ремонтных работ на этой неделе МУП "Уфаводоканал" запланирован отключения более чем в 50 зданиях. В их числе - жилые дома, детский сад № 306 и детская стоматологическая поликлиника на ул. Блюхера.

Отключения запланированы в двух районах - Советском и Орджоникидзевском.

21 ноября

Советский район, с 10:30 до 22:30, холодная вода:

ул. Пархоменко 156/3, 153, 155а, 156/1, 155, 156;

Орджоникидзевский район, с 10:00 час. до 17:00, холодная вода:

ул. Пекинская 20, 20а, 22а,

ул. Кольцевая 155а, 157а,

с 10:00 час. до 19:00, холодная и горячая вода:

ул.Чудинова,2,4,10,12,14,16;

ул.Блюхера, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1 (детская стоматологическая поликлиника), 27/1, 27/2;

22 ноября

Орджоникидзевский район, с 10:00 до 21:00, холодная вода:

проспект Октября 101,103, 105;

23 ноября

Орджоникидзевский район, с 10:00 до 17:00, холодная вода:

ул. Борисоглебская 18/1, 20/1, 22/1, 24/1 (детсад № 306);

ул. Пекинская 33/1;

Советский район

с 11:00 23 ноября до 10:00 24 ноября, холодная вода:

ул. Степана Халтурина 30,

ул.Большая Гражданская 23,25,27,

ул.Пархоменко 171/2, 173, 173/1, 183, 187а, 187б, 189, 202,

ул. Собинова 27,

ул.Кировоградская 10, 34,