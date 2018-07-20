Мэрия Уфы пожаловалась на порчу водителями газонов

На улице Комсомольская в Уфе идут ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные работы». В связи с укладкой верхнего слоя асфальта на участке от Южного проезда до улицы Лесотехникума временно ограничено движение транспорта.

Чтобы качество укладки дорожного полотна этих участков было выше, дорожники перекрывают их на сутки. Рядом с местом ремонта устанавливаются ограждения и информационные щиты и знаки.

К сожалению, не все горожане относятся к этим работам с пониманием, сообщили в мэрии. Часто бывает так, что водители сбивают или самостоятельно убирают ограждения, заезжая на не набравший необходимую прочность асфальт. Некоторые из них, желая объехать участок, выезжают на газоны и тротуары.

Все дороги, на которых в настоящее время проходит капитальный ремонт полотна, обозначены на интерактивной карте ремонта дорог.