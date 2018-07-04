Каршеринг, такси или авто: на чем уфимцу ездить удобнее

Автомобильный вопрос для меня сильно трансформировался с продажей второй машины в семье. Умные мысли появляются ровно тогда, когда заканчиваются деньги. Это я про себя. Умнеешь примерно тогда же и жалеешь, что после 35, а не 25. Так вот, про машины.

Теперь я отчетливо понимаю, что две машины в семье - чистая роскошь и имеет смысл, когда все свободные финансы вы уже растолкали везде, где только можно. Исключение, пожалуй, только жизнь в пригороде, и если транспортная инфраструктура там откровенно слабая.

Идеальная единственная машина на семью для меня - это среднеразмерный или большой паркетник. Он уверенно справится с состоянием наших дорог, вывезет всю семью с кучей сумок загород и съедет недалеко с дороги. Все неполноприводное и с низким клиренсом в наших условиях - испытание нервной системы. Да, и если вы из города регулярно не выбираетесь, то ставлю под большое сомнение даже наличие одного автомобиля в семье.

Машина в кредит - это уже не роскошь, а тупость. Ни новая, ни старая, никакая, только если она не используется в коммерческих целях. То, что она возит вашу пятую точку на работу – не считается.

Какая есть альтернатива машине в Уфе?

Вариант первый. Старое доброе такси. И в нашем городе с ними дела также хороши, как и с интернетом. Тут, наверное, большое спасибо надо сказать «Лидер» за развитие услуги. Они как «Уфанет» развили среду и конкуренцию. Теперь мы имеем очень недорогое такси, и гости из Москвы и не только кайфуют от наших тарифов. Но на такси я передвигаюсь, как правило, если не трезв или не так много времени осталось для прибытия в пункт «Б». Из минусов все чаще встречающийся полуадекват среди водителей, и Яндекс, отжевавший приличный кусок рынка и начавший заметно поднимать цены. Про «Убер» молчу, единственная попытка отбила навсегда желание пользоваться их сервисом. Вернулся к «Лидеру» и нормально.

Вариант второй. Общественный транспорт. Тот, что я отвергал последние годы. Но теперь с удовольствием им пользуюсь. Для того, чтобы не разочароваться в этом способе передвижения, должно выполниться несколько условий. Первое – вы можете выезжать с работы и на работу не в час пик, то есть иметь свободный график. Уже в 10 утра автобусы полупустые. Второе – вы должны жить не более чем в 5-10 минутах хоть от остановки и на линии, где не менее трех маршрутов в нужную сторону. Как вы уже поняли, у меня эти условия выполняются, и я без проблем передвигаюсь на автобусе. Из минусов - состояние автобусов отвратное, транспортная логистика в городе никакая и люди. Для меня, как отъявленного социопата – это настоящее испытание. Но это перекрывает огромный бонус, каждый день у меня есть минимум один час на чтение книги, вместо 10 минут перед тем, как вырубиться в кровати.

Вариант третий, прогрессивный. Каршеринг. Честно скажу, я ни разу еще не воспользовался данной услугой. Первой реакцией было непонимание в какой ситуации мне это может быть нужно. Потом, немного разобравшись и посчитав, могу сказать, что если вы не выезжаете часто загород и у вас есть семья, на фиг не покупайте машину. Каршеринг - это то, что вам надо. Единственный минус, который мне не нравится в этой истории – это необходимость досконального осмотра авто. Не будете этого делать, рано или поздно встрянете. И детское кресло, видимо, свое дома держать надо, но это не машину купить, точно осилите.

Ну и финансовый вопрос. У меня есть старый среднеразмерный кроссовер Форд. Не будем углубляться в детали стоимости его ежемесячного содержания, но точно не дороже, чем уходит на ТО новых машин в автосалоне. Налог тоже незначительный, так как по лошадиным силам укладываемся аккурат в 150. Остается бензин. Полный бак 92-го для моего «коня» обходится в 2 418 руб. С учетом поездки загород в выходные (около 150 км в обе стороны) и поездок на работу каждый день (из Черниковки в Центр) мне хватает его примерно на полторы недели. Сравнивать с автобусом даже не буду, это несравнимо дешевле. Но автобус для меня актуален только в те дни, когда не запланированы поездки на встречи. Тут срабатывает фактор «время-деньги».

В сравнении с такси. Дорога на работу и обратно на машине мне обойдется максимум в 215 рублей. На такси - минимум в 400. Опять же, если есть встречи, то выгода передвижения на машине возрастает еще значительнее.

Каршеринг мне обойдется примерно в 300 руб, если считать тариф 5 рублей в минуту и при условии, что я поеду не в час пик (время от офиса до дома около 30 минут). При тарифе в 3 рубля минута, мне (только с учетом бензина) выгоднее двигаться на арендованном авто. Но я не верю, что такие тарифы проживут долго.

Коротко выводы для меня. При свободном графике работы и отсутствии разъездных встреч вне конкуренции автобус. Максимум 50 рублей в день и бонусом 100 прочитанных страниц.

Такси - только когда я нетрезв, в крайнем случае, надо оперативно добраться из пункта «А» в пункт «Б».