В Уфе начали отлавливать бродячих собак

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В частном секторе особенно остро стоит вопрос свободного выгула собак.
Инспекторы управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Ленинскому району регулярно проводят рейды по выявлению бродячих собак, сообщили в пресс-службе администрации города.
По правилам, домашние питомцы должны находиться или на привязи, или за оградой. А во время выгула собаки в общественном месте люди должны помнить о необходимости надевать на питомцев ошейники и намордники. В случае нарушения составляются протоколы об административном правонарушении.
Если вы увидели бродячих собак, просьба обратиться по телефонам 223-89-56 (диспетчерская МБУ по благоустройству Ленинского района Уфы), 229-04-30 (отдел коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Ленинского района Уфы).
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