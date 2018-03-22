В Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей
Это один из беспрецедентных случаев в практике суда, отмечают в пресс-службе минздрава Башкирии.
Инцидент произошел в прошлом году. Врач одной уфимской "скорой" приехал в дом по вызову. В итоге получилось так, что ему понадобилась медицинская помощь. Врач не растерялся, подал в суд за нападение и укус домашней собаки, которая гуляла без намордника. Октябрьский районный суд Уфы встал в сторону пострадавшего и постановил взыскать с собственника собаки 60 тысяч рублей.
Подобный случай, когда врачи выигрывали суды у пациентов был в начале прошлого года. Тогда пьяная женщина – мать маленького пациента – набросилась на медика с кулаками. Кировский районный суд обязал выплатить фельдшеру бригады СМП 100 тысяч рублей морального ущерба, 7,5 тысячи рублей — компенсация на лечение, а матери ребенка, совершившей хулиганские действия в отношении медработника, назначил восемь месяцев обязательных работ.