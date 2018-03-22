В Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей

Инцидент произошел в прошлом году. Врач одной уфимской "скорой" приехал в дом по вызову. В итоге получилось так, что ему понадобилась медицинская помощь. Врач не растерялся, подал в суд за нападение и укус домашней собаки, которая гуляла без намордника. Октябрьский районный суд Уфы встал в сторону пострадавшего и постановил взыскать с собственника собаки 60 тысяч рублей.