Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1516168522 v yakutii uvolen izbivshiy pacientku vrach

В Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей

Сегодня, 15:52ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии
В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку