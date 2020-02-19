В Уфе в разгар метели на дороги выйдут сотрудники ГИБДД

По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, водителей будут проверять в транспортном потоке, в первую очередь на нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД обращать собое внимание будут на водителей, севших за руль нетрезвыми, а также тех водителей, которые не позаботились о безопасной перевозке несовершеннолетних пассажиров.