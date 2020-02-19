В Уфе в разгар метели на дороги выйдут сотрудники ГИБДД
19 февраля, 08:29ГородНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В городе продолжатся массовые проверки водителей.
По данным пресс-службы Госавтоинспекции республики, водителей будут проверять в транспортном потоке, в первую очередь на нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД обращать собое внимание будут на водителей, севших за руль нетрезвыми, а также тех водителей, которые не позаботились о безопасной перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Отметим, что вчера, 18 февраля, Уфу окутала сильная метель – по требованию МЧС по РБ было объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня, 19 февраля, на дорогах также ожидаются снежный накат, гололед, синоптики вновь сообщают о метели и ветре примерно в 25/с.
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