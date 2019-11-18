Все ради приза: Уфимка станцевала в нацкостюме на крыше авто и на проезжей части
Ради того, чтобы выиграть 10 тысяч рублей.
Молодая уфимка Альзира Загидуллина решила довольно неоднозначно подойти к флешмобу #башкортбейеу, который организовал глава республики Радий Хабиров в своих соцсетях, а поддержал известный танцор, шоумен и музыкант Зайнетдин. Гран-при составляет 10 тысяч рублей.
Десятки любителей и профессионалов из разных городов республики и даже стран мира записывают на видео, как они танцуют башкирский танец.
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Несмотря на то, что танцую в шоу проекте @zainetdin, я все же решила принять участие в флешмобе #башкортбейеу 💃 . @zainetdin на этом видео я рисковала жизнью как минимум 3 раза 😁 Надеюсь, ты оценишь честно и не предвзято🤘 . С тем, кто напишет оригинальный комментарий вроде: "А если собьют? '', ''Вот сорвешься с крыши'', ''Что за пример детям!" 💥💥💥РАЗДЕЛЮ ВЫИГРАННЫЕ 10 000💥💥💥
Публикация от Загидулина Альзира (@alzira_96)
Альзира в национальном башкирском костюме танцевала в лифте торгового центра, колесе обозрения, эскалаторе, на проезжей части, на мосту и даже на крыше легковушки.
Девушка сама призналась, что ради приза она рисковала своей жизнью как минимум три раза.
Пользователи сети ее поступок назвали «бесстрашным», но если одни восхитились смелостью и красотой уфимки, то другие заявили, что девушка нарушала множество правил безопасности и создавала аварийную ситуацию на дороге.