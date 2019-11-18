Все ради приза: Уфимка станцевала в нацкостюме на крыше авто и на проезжей части

Молодая уфимка Альзира Загидуллина решила довольно неоднозначно подойти к флешмобу #башкортбейеу, который организовал глава республики Радий Хабиров в своих соцсетях, а поддержал известный танцор, шоумен и музыкант Зайнетдин. Гран-при составляет 10 тысяч рублей.

Десятки любителей и профессионалов из разных городов республики и даже стран мира записывают на видео, как они танцуют башкирский танец.

Альзира в национальном башкирском костюме танцевала в лифте торгового центра, колесе обозрения, эскалаторе, на проезжей части, на мосту и даже на крыше легковушки.

Девушка сама призналась, что ради приза она рисковала своей жизнью как минимум три раза.