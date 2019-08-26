Поклонники творчества Земфиры станцевали румбу на крыше в честь ее дня рождения

Поклонники творчества Земфиры станцевали румбу на крыше в честь ее дня рожденияВидео
Вчера, 15:17Надежда Валитова
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Сегодня, 26 августа, уроженке Уфы, одной из самых главных певиц страны, исполнилось 43 года.
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Видео: https://vk.com
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- В одном из самых красивых мест Москвы мы собрались, объединённые любовью и магией вашей музыки. Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда. С днём рождения! Ваша преданная фан-зона, - так подписали трогательное видео поклонники творчества Земфиры.
Видео опубликовано на официальном фан-сообществе Земфиры ВКонтакте. В ролике на одной из московских крыш танцуют румбу под песню Земфиры несколько человек.
Напомним, что одной из первых певицу поздравила актриса театра и кино Рената Литвинова.
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