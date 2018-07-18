За шум в парке «Ватан» и на новой Набережной в Уфе будут штрафовать
Сегодня, 10:01ГородЗиля Аскерова
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До четырех часов утра сотрудники полиции будут патрулировать в парке «Ватан», на площади перед Конгресс-холлом и на новой Набережной Уфы. Особо шумных горожан и гостей Уфы они будут штрафовать.
Причиной такого решения стали многочисленные жалобы жителей домов, расположенных вокруг этого места.
- На склонах амфитеатра парка «Ватан» и вдоль набережной реки Белой коммунальные службы установили таблички из светоотражающего материала, запрещающие нарушение тишины и покоя граждан, — прокомментировали в УМВД Уфы.
Административный протокол составлен уже на 75 человек.
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