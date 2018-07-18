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За шум в парке «Ватан» и на новой Набережной в Уфе будут штрафовать
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За шум в парке «Ватан» и на новой Набережной в Уфе будут штрафовать

Сегодня, 10:01ГородЗиля Аскерова
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