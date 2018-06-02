Неделя в Башкирии: Семак, Бабченко, санатории, ритейл и уфимская набережная

Медиакорсеть напоминает о важных событиях и самых интересных материалах недели.

В понедельник, 28 мая, Медиакорсеть опубликовала уникальное видео осады и защиты радио «Титан», этим событиям в 2018 году исполняется 20 лет. В Уфу приехала инспекция УЕФА, которая проверила стадион «Нефтяник» на готовность к играм в Лиге Европы.

Во вторник, 29 мая, стало известно, что главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак покинул свой пост, ему предложили возглавить «Зенит» (Санкт-Петербург). В связи с этим мы опросили экспертов и болельщиков, решили узнать, кого они видят на посту тренера ФК «Уфа». Мнения экспертов разделились, а большинство болельщиков проголосовало за Рашида Рахимов.

Позже гендиректор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов заявил, что имя нового тренера будет объявлено в течение недели.

В среду, 30 мая, в уфимской администрации рассказали, как город отметит 12 июня, в программе праздника много событий, в том числе ожидается выступление Элвина Грея.

В этот день стало известно, что в Киеве состоялась инсценировка смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего в Уфе вечером уже собрались проводить акцию его памяти.

В четверг, 31 мая, в Уфе депутаты башкирского парламента провели пленарное заседание, перед ними с отчетом о приватизации госимущества выступил вице-премьер Евгений Гурьев. Он в том числе рассказал о судьбе башкирских санаториев.

Также мы рассказали об истории взаимоотношений местных производителей с крупными торговыми сетями. А депутат Госдумы Гаджимурад Омаров поделился своим анализом транспортной ситуации в Уфе.

В пятницу, 1 июня, мы рассказали о семье Кондриковых-Кравченко, которая воспитывает сразу 17 детей, троих собственных и 14 приемных. Причем приемные дети - с непростыми болезнями.