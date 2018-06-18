В Уфе на текущей неделе без воды останутся тысячи жителей

Отключение связано с проведением ремонтных работ .
С 18 по 24 июня без холодной воды останутся сотни домов, сообщили на официальном сайте Уфаводоканала.
|
Во вторник 19.06.2018 - 4 отключения
|
Кировский район
|
С 10:00 до 17:00 19 июня будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 10:00 час. до 17:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Кирова 47, 47/1, 47/2
|
Жилые дома
|
ул. Достоевского 110/1
|
Жилой дом
|
ул. Пархоменко 69, 71, 73
|
Жилые дома
|
ул. Кирова 45
|
Башинформ
|
ул. Кирова 47
|
Библиотека
|
ул. Кирова 47
|
Ресторан "Корчма Бульба"
|
ул. Кирова 47
|
Общественная организация инвалидов
|
ул. Кирова 47
|
Салон красоты "Офелия"
|
ул. Достоевского 110/1
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РБ
|
ул. Пархоменко 73
|
Парикмахерская
|
ул. Пархоменко 71
|
Салон красоты
|
ул. Кирова 47/1
|
Салон красоты
|
ул. Кирова 45
|
Агентство по печати и средствам массовой информации РБ
|
ул. Пархоменко 69
|
Студия красоты
|
Ленинский район
|
С 11:00 19 июня до 10:00 20 июня будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час.19.06.2018 г. до 10:00 20.06.2018 г.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул.Козарез 53,54
|
Частный сектор
|
Ленинский район
|
С 11:00 до 23:00 19 июня будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час. до 23:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул.Ахметова 203
|
Пожарная часть №32
|
ул.Ахметова 205
|
ООО "Континиум"
|
ул.Ахметова 275
|
Речное училище
|
ул.Ахметова 275а
|
СЭС
|
Переулок Запорожский 5
|
ООО "Аллегро"
|
ул.Ахметова 273
|
Жилой дом ООО "Александр"
|
ул.Ахметова 275/1
|
Жилой дом ООО "Интеграл жилфонд сервис"
|
ул.Ахметова 207/1
|
Магазин "Сабантуй"
|
ул.Ахметова 217,239,277,277а,279,281,
283,285
|
Жилые дома ЖЭУ №13
|
Переулок Запорожский 30,32
|
Жилые дома ЖЭУ №13
|
Советский район
|
С 10:30 до 23:30 19 июня будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 10:30 час. до 23:30 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. С.Халтурина 34,34/1,36,38,40,41,42,43,44,45,46,
47,49,49/1,55
|
Жилые дома ЖЭУ № 38
|
ул.Добролетная 7/2
|
Жилые дома ЖЭУ № 38
|
ул. С.Халтурина 57 а
|
Центральный тепловой пункт № 729
|
ул. С.Халтурина - Окр.Галле
|
ООО "ИстейтГрупп"
|
ул. С.Халтурина 46 а
|
И.П..Алимбекова Е.Д.
|
В четверг 21.06.2018 - 3 отключения
|
Калининский район
|
С 10:00 до 20:00 21 июня из-за замены запорной арматуры по ул. Черниковская 35-29 будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 10:00 час. до 20:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Черниковская 29, 31, 31а, 33, 35,
35 б, 37, 37а, 39
|
Жилые дома
|
ул. Коммунаров 13а
|
Гимназия № 111
|
ул. Кремлевская 28
|
Административное здание ИП Бахтиев
|
Кировский район
|
С 10:00 до 20:00 21 июня для замены запорной арматуры по ул. Пугачева 100 будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 10:00 час. до 20:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Геологов 51, 51/1, 51/2, 53
|
Жилые дома ЖЭУ-61
|
ул. Испытателей 21
|
Жилой дом ООО УК "Башжилуправление"
|
ул. Геологов 34
|
Жилой дом ЖЭУ-66
|
ул. Пугачева 37а
|
Жилой дом ООО УН "Основа"
|
ул. Испытателей 3
|
Жилой дом ООО ЭК "Практик"
|
ул. Пугачева 19а, 23, 27а, 29а,
31,39, 39а, 39/1, 41, 72, 74, 74/1,
15а, 15г, 17, 17ж, 21ж, 18ж, 27ж,
29ж, 90, 100а, 100б, 102, 114, 118,
118а
|
Частный сектор
|
пер. Альпийский 8, 10, 2, 11
|
Частный сектор
|
ул. Геологов 18, 20, 21, 22, 24б, 33,
35, 39, 39а, 36, 38, 40, 42, 38а, 40а,
42а
|
Частный сектор
|
ул. Испытателей 10, 12, 14, 16,
18,20, 38, 38а, 40, 42, 44, 46,
46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58,
5, 7, 9, 11, 13,15, 23, 25, 27, 27а,
29, 29а, 29б, 31, 31а, 33, 33а,
35,37, 37а, 39, 39а, 45,47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63,65, 65а,
65б, 69, 69а, 71, 71а, 73,73а, 75,
75а, 77, 79
|
Частный сектор
|
ул. Первопроходцев 62а, 64
|
Частный сектор
|
ул. Геофизиков 46, 46а, 50, 50а,
50б, 52, 52а, 52б, 52г, 52д, 54, 54а,
54б, 54в,56, 56а, 58, 58а, 58б, 60,
60а, 60б, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 64б,
66, 66а, 68, 68а, 68б, 51а, 53, 55,
57, 59, 61,63, 65, 67, 69, 71, 73, 75
|
Частный сектор
|
Петропавловский переулок 1, 3, 7,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 10, 12
|
Частный сектор
|
ул. Корабельная 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26,
28, 30, 32, 34
|
Частный сектор
|
ул. Вознесенская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28
|
Частный сектор
|
ул. Кузнецовский затон 1, 1д, 3б, 3г,
5а, 5б, 5д, 5/2а, 8, 8а, 8г, 8в, 8б, 8ж,
10, 10а, 11а, 12/1, 12/2, 18
|
Частный сектор
|
Спасский переулок 1/1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 6, 8, 8а, 10
|
Частный сектор
|
ул. Бородинская 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
|
Частный сектор
|
ул. Армавирская 14, 19, 17, 17а, 15,
11в, 61, 63, 65, 67
|
Частный сектор
|
ул. Пугачева 100
|
Водоразборная колонка
|
ул. Кузнецовский затон 18
|
Водоразборная колонка
|
ул. Кузнецовский затон - Геологов
|
Котельная № 98
|
ул. Кузнецовский затон 22
|
МБУСиБ Кировского района
|
ул. Пугачева 33в
|
Кафе
|
ул. Испытателей 21
|
ТК "Орион"
|
ул. Кузнецовский затон 22/2
|
ИП Гисматуллина
|
ул. Пугачева 21а
|
Автосалон
|
ул. Кузнецовский затон 22/1
|
Башавтосервис
|
ул. Кузнецовский затон 22/1
|
АвтоГалактика
|
ул. Кузнецовский затон 22/1
|
Торпедо Уфа
|
ул. Пугачева 112/1
|
ф-л ГП ГР Уфа-УЭЦ
|
ул. Кузнецовский затон 22
|
ООО "Трейд Плюс"
|
ул. Кузнецовский затон 22
|
ООО "Век рекламы"
|
ул. Кузнецовский затон 22
|
Автокомплекс
|
переулок Альпийский 14
|
Магазин
|
Советский район
|
МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что согласно "Плану капитального ремонта МУП Уфаводоканал на 2018 год" в период с 10:30 час. "21" июня 2018 года до 17:30 час. "21" июня 2018 года для замены пожарного гидранта по ул. Владивостокская 7/2 будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
|
с 10:30 час. до 17:30 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. Революционная 201/4
|
Жилой дом ЖЭУ-51
|
ул. Владивостокская 7/1, 7/2
|
Жилые дома ЖЭУ-51
|
В пятницу 22.06.2018 - 1 отключение
|
Ленинский район
|
С 11:00 до 23:00 22 июня будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|
с 11:00 час. до 23:00 час.
|
Адрес
|
Наименование
|
ул. К.Маркса 40
|
Жилые дома
|
ул. Революционная 12, 14
|
Жилые дома
|
ул. Достоевского 45
|
Жилые дома
|
ул. М.Карима 47
|
Жилые дома
|
ул. М.Карима 53/55
|
СОШ № 1 на реконструкции
|
ул. Революционная
|
Центральный тепловой пункт № 405