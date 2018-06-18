В Уфе на текущей неделе без воды останутся тысячи жителей

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что согласно "Плану капитального ремонта МУП Уфаводоканал на 2018 год" в период с 10:30 час. "21" июня 2018 года до 17:30 час. "21" июня 2018 года для замены пожарного гидранта по ул. Владивостокская 7/2 будет отключена холодная вода у следующих потребителей: