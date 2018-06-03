В БашРТС сообщили о массовом отключении воды в домах Уфы с 4 по 11 июня

В период отключения воды будут заменены металлические трубы, проведены профилактические работы, которые должны предотвратить разрыв труб в холодное время года и аварии на ТЭЦ.

Плановое отключение горячей воды с 4 по 11 июня коснется следующих домов:

ул. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 1⅔, 14, 17, 18, 19, 19/1,21, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 24/3, 24/4, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 25, 27, 29, 31, 33, 26, 28, 30, 32, 35, 35/2, 39, 41, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 40, 42;

ул. Сипайловская, 10, 12/1, 12/2;

ул. Жукова, 2, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, ⅖, 2/10, 2/9, 2/7, 2/8, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 4/4, 5, 5/1, 7, 9, 11а, б, в, г, д, 1½, 13, 15, 17,17а, б, в, г, д, 18, 21, 23, 22, 20, 24, 26, 24, 25;

ул. Гагарина, ½, 3, 5, 4, 4/1, 6, 8, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 1⅔, 12/4, 14, 14/1, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 17, 19, 23, 25, 26, 26/2, 28/1, 28/2,30, 32, 29, 31, 33, 35, 36, 36/1, 37, 38, 39/1, 40, 43/2, 37/2, 43, 43/1, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 45, 45/1, 47, 49, 51, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 53, 57/2, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66/2, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 72/1, 68, 72, 72/2, 74, 74/2;

ул. Рыльского, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 2⅓, 22/2, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19,17, 2½, 25/1, 25/2, 30, 31;

ул. Королёва, 1, 3, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/3, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 12/1, 8,10, 10/1, 10/4, 10/5, 12, 7, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 18, 22, 26, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 30, 30/1, 30/2, 33, 35;

ул. Набережная, 3/1, 3/6, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 1½ (секция А,Б), 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 25, 27, 29/2, 37, 37/1, 47, 45/1, 45/2, 49, 51, 55, 57, 69, 69/1, 71, 61, 63, 65, 67, 70, 41/1, 39/1, 43/1, 4½, 39/2, 39, 43, 41, 45, 45/3, 47/1, 45/4;

ул. Ковшовой, 1/1, ½,⅓, 3, 3/2, 3/3, ⅗, 3, 5, 4, 6, 6/1,8, 7, 9, 10, 11, 13;

ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1;

ул. Руставели, 41, 41/1;

ул. Адм. Макарова, 16, 18/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5;

ул. Революционная, 28, 28/1, 30, 30/1, 32, 34, 34/1, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/1, 82, 84, 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 9⅔, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 11½, 129,131, 154, 163, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/3, 167/а, 169/2, 173, 162, 20¼, 213/215, 215, 217;

ул. Ленина, 60, 74;

ул. Достоевского, 73/1, 83/1, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 101, 103, 105, 102, 102/1, 102/2, 10⅔, 106, 106/1, 109, 110, 110/1, 112, 133, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1,156, 158, 160;

ул. Айская, 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 77/2, 79/1, 81, 81/1, 89, 90, 92;

ул. Кирова, 29, 31, 39, 41, 43, 43/1, 44, 46, 47, 47/1, 47/2, 52, 65, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 10½, 10⅓, 103;

ул. Цюрупы, 82, 83, 84, 85, 98;

ул. Пархоменко, 69, 71, 73, 84/94, 95, 104/1, 106/2;

ул. 8 Марта, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 1⅔, 13, 14, 15, 16, 18, 24/1;

ул. Владивостокская, 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 15/1;

ул. Кустарная, 15, 3⅓3, 35/37;

ул. Мингажева, 102, 107, 109, 109/1, 121/а, 12½, 12⅓, 123/1,127/1, 138, 138а, 140, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162/1;

ул. 50 лет Октября, 2;

ул. Чернышевского, 125, 125/1, 127;

ул. Ветошникова, 131;

микрорайон Инорс.

С 4 по 11 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:

ул. Калинина, 13, 15, 17, 19, 51, 54;

ул. Ульяновых, 44, 46;

Шкаповский переулок, 1, 5, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

ул. Кольцевая, 50, 72, 76, 78, 91, 89

ул. Репина, 4, 5, 5а, 8;

ул. Боткина, 3, 5, 7;

ул. Победы, 20, 27, 29, 33, 35;

ул. Рыбакова, 9;

ул. Герцена, 14а/2;

ул. Д. Донского, 34, 38, 40, 83;

ул. Свободы, 35, 35/1.

И горячая, и холодная вода будет отключена 8 июня в микрорайоне Сипайлово. Без воды останутся дома по улице Академика Королева, 18, 18/1, 22, 24, 26, 26/1, 30, 30/1, 30/2, с 11 до 19 часов.