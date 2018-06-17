В Уфе подрядчик за свой счет отремонтирует размытую обочину на проспекте
Техногенная ситуация сложилась в Ленинском районе столицы Башкирии.
Накануне, 16 июня, стало известно, что в Уфе на проспекте Дружбы народов обочина оказалась размыта дождевыми потоками. Об э том сообщили представители администрации города.
По данным мэрии, за этим участком дороги долго время держалась репутация опасного места из-за колейности и отсутствия ограждений. По это причине в прошлом году проспект Дружбы народов был капитально отремонтирован. Однако расслабляться автовладельцам не стоит, тем более что и погода вносит свою л5пту в ухудшение ситуации.
После обнаружения размытого участка трассы подрядчик в лице строительной компании ГПДС обещал отремонтировать пострадавшую обочину проспекта Дружбы народов за свой счет.
По словам представителя заказчика строительства дороги – УСРДИС, ситуация находится на контроле.
- Последствия разрушения будут устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств за свой счет. На сегодняшний день ожидаем получения технического решения и в течение месяца устраним последствия данной ситуации, - уточнил представитель заказчика.