В Уфе подрядчик за свой счет отремонтирует размытую обочину на проспекте

По данным мэрии, за этим участком дороги долго время держалась репутация опасного места из-за колейности и отсутствия ограждений. По это причине в прошлом году проспект Дружбы народов был капитально отремонтирован. Однако расслабляться автовладельцам не стоит, тем более что и погода вносит свою л5пту в ухудшение ситуации.