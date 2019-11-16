Плюсовая погода в Уфе: Пока держимся

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«Минуса» придут на следующей неделе.
Сюжеты: Эксклюзив
Судя по прогнозу синоптиков, текущие выходные – последние в этом году с плюсовой температурой. Конечно, +1-+2 градуса – столько будет днем сегодня и завтра – особо теплых ощущений не дадут, ну хоть значок «+» глаз немного порадует. Ночью и утром в эти дни будет от 0 до минус 1 градуса.
Осадков сильных не ожидается: синоптики обещают малооблачную погоду, возможен небольшой снег. Ветер будет средний: от 2,5 до 4,5 метров в секунду.
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