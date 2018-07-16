В Уфимском юридическом институте объяснили ситуацию с экскурсией в вуз

Медиакорсеть рассказывала о том, что более ста первых выпускников элитного факультета подготовки оперативного состава подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Уфимского юридического института договорились о встрече в стенах родного вуза, но попасть в него смогли далеко не все.

Лишь некоторые из 120 человек смогли попасть внутрь здания, сообщил Медиакорсети один из выпускников.

В Уфимском юридическом институте уточнили ситуацию. В официальном письме в редакцию руководство вуза сообщило, что тогда перед КПП института собралась группа из 32 человек.

- 17 июня от инициативной группы выпускников в адрес института поступило обращение с просьбой организовать 23 июня посещение вуза, - сообщили в вузе. – Начальником института было принято решение об организации экскурсии по институту. В указанную дату в 13.40 перед КПП института собралась группа лиц (32 человека). Проход на территорию института осуществляется в установленном порядке при предъявлении документов, удостоверяющих личность.