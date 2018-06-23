В Уфе выпускников Уфимского юридического института выгнали из здания вуза

О произошедшем нам рассказал известный российский общественный деятель Сергей Карнаухов, экс вице-губернатор Кировского и Калининградского областей. Выпускник Уфимского юридического института известен тем, что стал одним из инициаторов “Дела Криволеса”, фигурантом которого является оппозиционер Алексей Навальный.

Он и его однокурсники стали первыми выпускниками элитного факультета подготовки оперативного состава подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. В этот факультет подбирали потомственных полицейских с высокими баллами. В итоге почти все они со временем заняли высокопоставленные должности.

Сегодня перед дверями вуза собрались, чтобы встретиться, пообщаться, увидеть родной институт. Каково было их удивление, когда их не пустили в альма-матер, обосновав, что нет с собой документов, удостоверяющих личность.

- О половине из нас можно прочитать в Википедии, а они спрашивают паспорта, - возмущается от всего сердца Сергей. – Известные мировые учебные заведения гордятся не только учебым процессом, но и своими знаменитыми выпускниками.

Лишь некоторые из 120 человек смогли попасть внутрь здания. Новый начальник института не соизволил встретиться с высокопоставленными гостями и отправил своего заместителя.

Остальные, постояв около двух часов у входа, с грустью разошлись и уже собираются улететь в свои города. Долгожданная встреча так и не состоялась.

- Мы озабочены не только тем, что нас выставили, но и тем, что институт не заботится о сохранении традиций. Ведь полицейского учат в первую очередь стоять друг за друга горой, при необходимости, отдать жизнь за товарища. Мы очень шокированы поведением начальства института. Какой они пример подают будущим полицейским? – задается вопросом известный российский общественный деятель.

“Когда я ехал сюда, у меня в голове были планы по установлению памятных досок выпускников института. О лекциях и встречах, которые могли бы провести мы – прошедшие через боевые действия, достигшие многих высот, могли бы дать молодежи ценные уроки”, - рассказал наш собеседник.