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Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» снова вышли на пикет к Дому правительства
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Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» снова вышли на пикет к Дому правительства

Сегодня, 12:25ОбществоТатьяна МайороваФото: Олеся Ефименко/ Mkset.ru
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