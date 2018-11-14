Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» снова вышли на пикет к Дому правительства

Сегодня, 14 ноября, дольщики Жилого комплекса «Цветы Башкирии», который уже давно попал в категорию долгостроев, вновь вышли с одиночными пикетами к Дому правительства в Уфе.

Как поясняют участники акции протеста, за минувшие месяцы в их ситуации фактически ничего не изменилось.

- У нас появилась компания, которая готова продолжить строительство, но теперь власти не оформляют документы на участок, - говорится в сообщении дольщиков.

Напомним, о проблемах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами.

К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.

13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку, которая продлилась около трех недель.

Ранее руководитель республики сообщил, что протестировал пути решения проблем обманутых дольщиков на своих прежних местах работы.

Видео Видео: Олеся Ефименко, Mkset.ru

Также добавим, что в республике заработала бесплатная юридическая помощь для всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан. Они могут обратиться в государственное юридическое бюро Башкортостана. Всего в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории республики и чьи права были нарушены, включено 2014 человек.