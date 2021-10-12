Минторг Башкирии назвал ошибкой объявление о недопуске покупателей в «Пятерочку»

Минторг Башкирии назвал ошибкой объявление о недопуске покупателей в «Пятерочку»
Минторг Башкирии назвал ошибкой объявление о недопуске покупателей в «Пятерочку»
Вчера, 11:36ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Объявление о том, что в магазин теперь смогут попасть только жители с сертификатом о вакцинации либо справкой о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев, появилось вчера.

В Башкирии супермаркеты «Пятерочка» разметили на дверях своих магазинов объявление, согласно которому с 12 октября жителям региона при входе необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев, либо ПЦР-тест. Данное объявление быстро распространилось в сети и не на шутку разозлило местных жителей. В частности, пользователи предрекали уменьшение выручки и скорую порчу продуктов:

- Разоряться и выкинут все продукты в мусорку, - категорично заявил житель Башкирии.

Отметим, что руководство в объявлении ссылается на новый этап коронавирусных ограничений, о которых Радий Хабиров объявил еще 1 октября. Однако в указе главы Башкирии четко прописано, что данные ограничения распространяются на торговые центры.

Так, для прояснения ситуации Mkset связался с Минпромторгом Башкирии, где нам подтвердили, что новое ограничение не затрагивает отдельные продуктовые магазины.

— Мы связались с представителями торговой сети «Пятерочка». Объявление было вывешено ошибочно. Сегодня все объявления, по их информации, с входных групп должны быть убраны, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что коронавирусные ограничения в Башкирии разделены на три этапа. Первый этап вступил в силу уже 4 октября, второй — 12 октября, а третий начнет действовать с 18 октября. Помимо этого, с 27 октября, по распоряжению главы Башкирии, ПЦР-тесты также потеряют свою силу.

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