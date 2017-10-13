«Ночь искусств-2017» пройдет в Уфе в начале ноября

Акция в музеях будет проходить с 18.00 часов на 13 площадках по трём темам – «1917 год и Башкортостан», «Экология и музей» и «День народного единства», сообщает мэрия Уфы.

В республике акция «Ночь искусств» пройдет на 90 площадках – в музеях и других учреждениях культуры. В акции примут участие 23 государственных и 70 муниципальных музеев, а также музеи при муниципальных культурно-досуговых учреждениях и частные музеи: интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус» и центр современного искусства «Облака».