«Ночь искусств-2017» пройдет в Уфе в начале ноября

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Всероссийская культурная акция ночь «Ночь искусств-2017» пройдет в музеях Уфы 3 ноября.
Акция в музеях будет проходить с 18.00 часов на 13 площадках по трём темам – «1917 год и Башкортостан», «Экология и музей» и «День народного единства», сообщает мэрия Уфы.
В республике акция «Ночь искусств» пройдет на 90 площадках – в музеях и других учреждениях культуры. В акции примут участие 23 государственных и 70 муниципальных музеев, а также музеи при муниципальных культурно-досуговых учреждениях и частные музеи: интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус» и центр современного искусства «Облака».
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