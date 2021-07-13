Одной из главных достопримечательностей Башкирии уфимцы назвали самих себя

Сервис для поиска работы Superjob.ru выяснил мнение уфимцев о главных достопримечательностях города. Опрос показал, что на первом месте с результатом в 42% голосов оказался традиционный символ города – памятник Салавату Юлаеву.
12% горожан проголосовали за популярные общественные пространства города – «Арт-КВАДРАТ», международный аэропорт «Уфа им. Мустая Карима», Гостиный Двор и фонтан «Семь девушек».
Самих себя сочли главной достопримечательностью столицы 10% респондентов, столько же проголосовавших сочли достопримечательностью скверы и парки города.
В список достопримечательностей также вошли сам город, его архитектурные памятники, Монумент Дружбы и река Уфа.
А вот 7% респондентов считают, что в городе и вовсе нет никаких знаковых мест, 3% участников опроса затруднились дать ответ.