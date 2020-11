Исследовательское агентство Zoom Market опубликовало рейтинг.

Исследование проводилось на основании пяти вопросов: избегают ли люди конфликтов, необходимо ли отстаивать свою правоту, часто ли ругаются с незнакомцами, где чаще всего ругаются и, в качестве самооценки, считает ли человек себя конфликтным. Почетное первое место в рейтинге занял Челябинск. Серебро досталось Краснодару, а бронза — Перми. Следом идут Махачкала, Тольятти, Омск и Ростов-на-Дону. Восьмое место по скандальности заняла Уфа. Девятым стал Брянск, а заключил десятку Екатеринбург.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter