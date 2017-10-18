В Уфе из-за концерта в честь Карима перекроют движение в центре города
18 октября, 11:52ГородНаталья Кузнецова
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Из-за концерта, посвященного творчеству башкирского писателя Мустая Карима, 20 октября в центре Уфе перекроют участки нескольких улиц.
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 12.30 до 16.00 будут перекрыты участки улиц Мустая Карима от улицы Достоевского до улицы Чернышевского. Также нельзя будет проехать по улице Кирова - на участке от улицы Ленина до улицы Мустая Карима.
- Администрация города приносит извинения за возможные неудобства и обращается с просьбой заранее планировать маршруты движения, - говорится в сообщении.
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