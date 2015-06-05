Как Уфа отпразднует День России и День города

Праздничную программу на День России, День города и День Салавата Юлаева опубликовали администрации Кировского, Советского и Октябрьского районов Уфы.

Демский район

10 июня

В Демском районе пройдут соревнования на беговелах и велосипедах для детей от двух до девяти лет. В программе мероприятия также соревнования на велосипедах в четырех категориях, эстафеты и скоростные заезды, шоу мыльных пузырей.

Кировский район:

12 июня

11.00 - торжественное возложение цветов к памятнику С.Юлаева;

12.00, сад имени С.Т. Аксакова. - праздничная программа в исполнении эстрадно-джазового ансамбля Biscuit Band. Затем здесь выступят воспитанники детской музыкальной школы №1 имени Н.Сабитова. В 13.00 музыкальную эстафету примет духовой оркестр «Ретро», который исполнит классические и современные произведения.

14.00 - торжественное возложение цветов к Монументу дружбы.

В это же время на площади им. Салавата Юлаева стартует фестиваль спорта и музыки «KFC Battle». Здесь будут работать интерактивные площадки. Завершится праздник большим концертом Егором Крида.

19.00 - ДК «Искинский» (д. Искино) - литературно–музыкальный вечер «Уфа-город счастливых людей».

Советский район:

12 июня

В 12.00 в парке имени Лесоводов состоится семейный праздник «Пикник в городе». Здесь пройдут мастер-классы по приготовлению шашлыка и ярмарка детских вещей. Будут работать спортивная площадка, акустическая сцена, ярмарка мастеров handmade.

Также в 12.00 начнется праздник в парке им. Якутова. Сначала здесь пройдет семейная спартакиада. В 14.00 на аллее со стороны Ленина начнет работать "барахолка" для ценителей антиквариата. До 18.00 будет идти концертная программа "Дети - наше будущее". Параллельно под открытым небом будет идти показ советских фильмов. С шести до десяти часов вечера - ретро-дискотека.

Да-да, те самые из СССР. Для ценителей антиквариата будет работать "барахолка". Любители пломбира из сливок смогут полакомиться мороженым по ГОСТу. Давно не играли в считалочку или не прыгали в "резиночку"? Приходите и прыгайте! А если вы любите предаться воспоминаниям о былых временах, то в кафе "Семейное" почти весь день можно будет посмотреть любимое советское кино. Самых энергичных уфимцев приглашаем потанцевать на ретро-дискотеку, которая начнется с 18.00 часов. Будь в центре, будь в Советском!

Октябрьский район

12 июня

13.00 - Сабантуй в парке Кашкадан. В программе - национальные игры, борьба курэш, кроссфит, конкурсы, праздничный концерт, фотозона с актерами Театра юного зрителя. Также будет работать площадка «Арбат» с выступлением уфимских бардов клуба авторской песни «Белый ворон», школы-клуба авторской песни городского центра туризма, а также этническая площадка, на которой будет установлена юрта.

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