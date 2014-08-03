В Уфе начали сносить школу, где учился Юрий Шевчук

В Ленинском районе столицы Башкирии начали снос исторического здания средней школы №1. Она известна известна тем, что в 1975 году ее окончил лидер ДДТ Юрий Шевчук. В ней же училась его будущая супруга Эльмира Бикбова.

Актриса Национального Молодежного театра им. М. Карима Лада Николаева выложила на своей странице в социальных сетях снимок здания с трогательной подписью «Прощай моя школа…». На фото видно, что рядом с ветхим зданием работает тяжелая техника.

В свое время, помимо Шевчука эту школу закончили актриса Русского драматического театра Татьяна Афанасьева, , режиссер-постановщих эстрадных шоу Валерий Брейтбург, известный ученый Мурат Киекбаев, архитектор Михаил Мазин.

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